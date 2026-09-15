Двое пенсионеров сломали светофоры, потому что считают их электронным оружием
Полиция Девона и Корнуолла задержала женщину старше 60 лет и мужчину старше 70 лет по делу о повреждении светофорного оборудования. По версии правоохранителей, их действия создали угрозу для водителей и пешеходов. Об этом сообщает Devon Live.
Поводом для проверки стала видеозапись из социальных сетей. На кадрах женщина инструментом перекусывает провода у дорожного объекта, рядом с ней находится мужчина.
Следователи считают, что задержанные могут состоять в группе Blade Runners. Ее сторонники называют светофоры «электронным оружием» и уверяют, что устройства якобы наносят вред здоровью.
Медицинских или технических подтверждений этой версии нет. После беседы с полицией обоих подозреваемых отпустили под залог. Расследование продолжается.
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