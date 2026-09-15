Двое пенсионеров сломали светофоры, потому что считают их электронным оружием

15 сентября 2026, 14:42

Пенсионеров задержали в Англии после порчи светофоров

Фото: iStock/monticelllo

Полиция Девона и Корнуолла задержала женщину старше 60 лет и мужчину старше 70 лет по делу о повреждении светофорного оборудования. По версии правоохранителей, их действия создали угрозу для водителей и пешеходов. Об этом сообщает Devon Live.