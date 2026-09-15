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Двое пенсионеров сломали светофоры, потому что считают их электронным оружием

Пенсионеров задержали в Англии после порчи светофоров
Фото: iStock/monticelllo

Полиция Девона и Корнуолла задержала женщину старше 60 лет и мужчину старше 70 лет по делу о повреждении светофорного оборудования. По версии правоохранителей, их действия создали угрозу для водителей и пешеходов. Об этом сообщает Devon Live.



Поводом для проверки стала видеозапись из социальных сетей. На кадрах женщина инструментом перекусывает провода у дорожного объекта, рядом с ней находится мужчина.

Следователи считают, что задержанные могут состоять в группе Blade Runners. Ее сторонники называют светофоры «электронным оружием» и уверяют, что устройства якобы наносят вред здоровью.

Медицинских или технических подтверждений этой версии нет. После беседы с полицией обоих подозреваемых отпустили под залог. Расследование продолжается.

Дарья Осипова

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