Мужчину арестовали за нападение на 14-летнего школьника в Таиланде
В Таиланде задержали 24-летнего мужчину по имени Абдурачит, который пришел в школу и побил 14-летнего подростка. Об этом информирует издание The Thaiger.
Абдурачит решил защитить младшего брата, которого долгое время обижал одноклассник. В этот раз обидчик толкнул подростка, из-за чего тот упал и разбил губу.
По словам мужчины, это не первый подобный случай. Его брат не может дать отпор: у него астма и анемия, он быстро устает, что увеличивает риск кардиогенного шока.
Узнав о случившемся, Абдурачит взял страйкбольный пистолет, принял метамфетамин и направился в школу. В классе он нашел обидчика своего брата, стал угрожать ему пистолетом, после чего избил.
Пострадавшего школьника госпитализировали. Выяснилось, что он является внуком местного политика, который входит в совет провинции. Полиция начала расследование инцидента.
