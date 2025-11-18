18 ноября 2025, 11:51

The Thaiger: Мужчину арестовали за нападение на 14-летнего школьника в Таиланде

Фото: iStock/Backiris

В Таиланде задержали 24-летнего мужчину по имени Абдурачит, который пришел в школу и побил 14-летнего подростка. Об этом информирует издание The Thaiger.