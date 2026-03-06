Мужчину арестовали за то, что он поил попугая пивом и кормил марихуаной

06 марта 2026, 20:23

Гражданину США предъявили обвинение за то, что он поил попугая пивом

Фото: Istock/RobHainer

В американском баре посетитель угощал попугая пивом и марихуаной. Теперь ему грозит наказание за жестокое обращение с животными. Подробности приводит CBS News.