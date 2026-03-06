Мужчину арестовали за то, что он поил попугая пивом и кормил марихуаной
В американском баре посетитель угощал попугая пивом и марихуаной. Теперь ему грозит наказание за жестокое обращение с животными. Подробности приводит CBS News.
Вечером 21 февраля 40-летний Тимоти Грейс зашёл в бар на Саут-Мейн-стрит в Гринсберге, штат Пенсильвания. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и носил в кармане птицу. Посетителям мужчина хвастался, что кормит попугая марихуаной и поит пивом.
Барменша вызвала полицию. Полицейские задержали мужчину. Птицу доставили в ветклинику с истощением и травмой конечности. Сейчас попугай находится на передержке, он принимает антибиотики и тяжело дышит.
Ветврачи зафиксировали перелом лапы. Возможно, её придется ампутировать. Счета за лечение уже составляют несколько тысяч долларов. Бывшему владельцу предъявили обвинения в жестоком обращении с животными.
