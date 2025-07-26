Мужчину арестовали за занятия любовью с девушкой в центре Москвы
Бесстыдство случилось 17 июля в Москве на Котельнической набережной. Парень со своей возлюбленной предавались любовным утехам в общественном месте, несмотря на присутствие прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Парня, которого застукали за непристойным занятием в публичном месте, оперативно арестовали и отправили в спецприемник на 10 суток. Как выяснилось, это далеко не первый случай, когда москвич нарушает общественный порядок подобным образом. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.
На суде горе-любовник признал свою вину и полностью раскаялся, но это не избавило его от наказания. На данный момент москвич уже отбывает положенный срок. Органы правопорядка напоминают, что за нарушение норм поведения в публичных местах предусмотрена административная ответственность.
Ранее сообщалось о публичной мастурбации мигранта-извращенца в парке в Царицыно.
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