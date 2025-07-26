Мужчину арестовали за занятия любовью с девушкой в центре Москвы

26 июля 2025, 14:28

Москвича арестовали на 10 суток за секс на Котельнической набережной

Фото: Istock/Serhii Ivashchuk

Бесстыдство случилось 17 июля в Москве на Котельнической набережной. Парень со своей возлюбленной предавались любовным утехам в общественном месте, несмотря на присутствие прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».