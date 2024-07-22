Мужчину четыре дня держали в темноте, чтобы заставить его уволиться

Фото: istockphoto/Alexmumu
Сотрудника китайской компании Guangzhou Duoyi Network Co. Ltd заставили сидеть в темной комнате на протяжении четырех дней, чтобы заставить его уволиться. Об этом сообщило издание South China Morning Post. Известно, что графическому дизайнеру еще в декабре 2022 года предложили уйти самому, однако мужчина ответил отказом.
Затем ему заблокировали учетную запись, сообщив о необходимости прохождения некоего «тренинга». Работника отвели в темную комнату, где не было ни света, ни компьютера, да и вообще электроэнергии. Плюс ко всему у Лю Линьчжу забрали мобильник. Таким образом он остался в темноте за пустым столом без каких-либо задач.
О происходящей ситуации узнала супруга пострадавшего и обратилась к полицейским. Теперь, по решению суда, компания обязана выплатить дизайнеру 380 юаней, что в переводе на рубли, приблизительно, почти 4,6 миллиона.
Читайте также:
Российскую пенсионерку заперли в поликлинике на все выходные
В автосервисе в Москве задержали иностранца с 4,5 килограмма героина
ФСБ: В РФ пресекли канал переправки из Европы взрывчатых веществ
Никита Кротов