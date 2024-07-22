В автосервисе в Москве задержали иностранца с 4,5 килограмма героина

Сотрудника китайской компании Guangzhou Duoyi Network Co. Ltd заставили сидеть в темной комнате на протяжении четырех дней, чтобы заставить его уволиться. Об этом сообщило издание South China Morning Post. Известно, что графическому дизайнеру еще в декабре 2022 года предложили уйти самому, однако мужчина ответил отказом.