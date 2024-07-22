В автосервисе в Москве задержали иностранца с 4,5 килограмма героина

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что был задержан иностранец с 4,5 килограммами героина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По данным канала, задержан он был на территории автосервиса, около которого были обнаружены обрез ружья и патроны к нему. Помимо этого, там же были задержаны двенадцать нелегальных мигрантов.
Мужчина арестован. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении, приобретении, перевозке, изготовлении наркотиков и покушении на сбыт.
Ранее мужчину, подозреваемого в попытке распространения наркотиков, задержали полицейские рядом с деревней Семенки Талдомского городского округа. Им оказался 29-летний приезжий из Тверской области. Против него было заведено уголовное дело.
В Подмосковье задержали гражданина Украины, который устроил нарколабораторию и схрон около 22 кило наркотиков на даче. Запрещенные находки отправили на экспертизу. Мужчину задержали. Выяснилось, что он безработный и находится в России без регистрации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В багажнике машины обнаружили более 100 свертков с неизвестным веществом общей массой порядка 4,5 килограмма. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе героин», — пояснила она.
Мужчина арестован. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении, приобретении, перевозке, изготовлении наркотиков и покушении на сбыт.
Ранее мужчину, подозреваемого в попытке распространения наркотиков, задержали полицейские рядом с деревней Семенки Талдомского городского округа. Им оказался 29-летний приезжий из Тверской области. Против него было заведено уголовное дело.
В Подмосковье задержали гражданина Украины, который устроил нарколабораторию и схрон около 22 кило наркотиков на даче. Запрещенные находки отправили на экспертизу. Мужчину задержали. Выяснилось, что он безработный и находится в России без регистрации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова