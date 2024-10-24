Мужчину, державшего в рабстве 18 россиян, взяли под стражу

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В Ростовской области суд заключил под стражу жителя города Азов, подозреваемого в использовании рабского труда на ферме.
Мужчина пробудет под стражей до 20 декабря, сообщает «Лента.ру».
О задержании жителя Азова стало известно 23 октября. 44-летний фермер-цыган Раджа Лиманский 18 россиян работать на ферме безвозмездно или за минимальные денежные выплаты. Пострадавшие каждый день выполняли тяжелые работы в сельскохозяйственных угодьях. Одному из недавно прибывших на ферму «рабов» удалось попросить помощи у полиции, когда у него забыли отобрать телефон.
Ранее Раджа Лиманский работал механиком-наладчиком и слесарем. Имя фермера также фигурировало в уголовных делах о похищении человека, мошенничестве. Он неоднократно находился в федеральном розыске.
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О задержании жителя Азова стало известно 23 октября. 44-летний фермер-цыган Раджа Лиманский 18 россиян работать на ферме безвозмездно или за минимальные денежные выплаты. Пострадавшие каждый день выполняли тяжелые работы в сельскохозяйственных угодьях. Одному из недавно прибывших на ферму «рабов» удалось попросить помощи у полиции, когда у него забыли отобрать телефон.
Ранее Раджа Лиманский работал механиком-наладчиком и слесарем. Имя фермера также фигурировало в уголовных делах о похищении человека, мошенничестве. Он неоднократно находился в федеральном розыске.
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Ольга Енгалычева