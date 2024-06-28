В Румынии задержали фермера, державшего в рабстве шестерых взрослых и ребенка

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В уезде Арджеш, Румыния, прокуратура арестовала фермера, который удерживал в рабстве шестерых взрослых и одного ребенка, сообщает телеканал Digi 24.
«Мужчина, который на своей ферме держал в рабстве семь человек, включая ребенка, был арестован румынской прокуратурой. Следствие установило, что люди подвергались эксплуатации и жили в нечеловеческих условиях», — передает телеканал.В ходе совместной проверки полиции и прокуратуры выяснилось, что спасённые из рабства люди были вынуждены ночевать в фургоне или в импровизированной палатке из фольги. Им не хватало тепла, воды и еды, но они вынуждены были ежедневно работать на ферме.
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Артем Кузьмин