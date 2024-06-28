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В Румынии задержали фермера, державшего в рабстве шестерых взрослых и ребенка

28 июня 2024, 20:29
Фото: iStock/djroland

Фото: iStock/djroland

В уезде Арджеш, Румыния, прокуратура арестовала фермера, который удерживал в рабстве шестерых взрослых и одного ребенка, сообщает телеканал Digi 24.


«Мужчина, который на своей ферме держал в рабстве семь человек, включая ребенка, был арестован румынской прокуратурой. Следствие установило, что люди подвергались эксплуатации и жили в нечеловеческих условиях», — передает телеканал.
В ходе совместной проверки полиции и прокуратуры выяснилось, что спасённые из рабства люди были вынуждены ночевать в фургоне или в импровизированной палатке из фольги. Им не хватало тепла, воды и еды, но они вынуждены были ежедневно работать на ферме.

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Силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова
28 июня 2024, 19:14

Фото: iStock/blinow61

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным источника, эти обыски связаны с расследованием дела о терактах в Дагестане. Информации о задержаниях пока нет.

Вечером 23 июня в Дагестане произошли два теракта: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС.

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На Кубани в ДТП с шестью автомобилями пострадали два ребенка
28 июня 2024, 18:14

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На трассе «М4 Дон» в Краснодарском крае произошло столкновение шести автомобилей, в результате которого пострадали два детска. Об этом сообщили в краевом управлении Министерства внутренних дел.
Инцидент случился утром в пятницу в Горячем Ключе, когда водитель автомобиля Haval не уступил дорогу автомобилю Kia при перестроении. В результате столкновения Kia задела ещё четыре автомобиля — Lada, Audi, Renault и Mitsubishi, двигавшиеся по встречной полосе.

По официальной информации, 16-летняя девочка была доставлена в больницу с травмами, требующими госпитализации, в то время как 8-летнему мальчику было назначено амбулаторное лечение.

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Журналист изучил изнутри работу украинского мошеннического колл-центра
28 июня 2024, 16:54

Фото: iStock / Diy1

Корреспондент RT изучил работу украинского центра скамеров – мошенников, которые с помощью интернет-технологий вымогают у россиян деньги. Под видом соискателя работы он откликнулся на вакансию киевского центра и узнал о новом алгоритме «разводки».
Для найма скамеров на Украине используют соцсети. Объявления о вакансиях размещают в специализированных телегпрам-каналах для трудоустройства. Такие цифровые «биржи труда» есть почти в каждом крупном городе.

Подобное объявление в одном из киевских чатов оставила пользовательница Елизавета. Работодатель обещал высокую зарплату и полный рабочий день. Под видом соискателя на объявление откликнулся корреспондент издания.

После расспросов о возрасте, образовании и опыте работы женщина пояснила, что чат-менеджеры требуются для работы «против страны-агрессора» в новом направлении под названием «ректорат».

В чём специфика этой схемы обмана, читайте в материале RT.

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#журналист
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На Украине СБУ заставили школьника извиниться за исполнение российского гимна
В Киеве школьника заставили публично извиниться за исполнение гимна РФ
28 июня 2024, 16:09

Фото: IStock/Pawel Mazur

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции заставили публично извиниться 16-летнего подростка за исполнение гимна России. Об этом сообщает Телеграм-канал «Инсайдер UA».
Инцидент произошел в Киеве. Ранее подросток неоднократно публиковал в своих социальных сетях ролики, где он исполняет гимн России и поет песню российского артиста SHAMAN «Я русский». При этом школьник выдавал себя за сотрудника служб безопасности, выкладывая поддельные удостоверения и заявляя о связах с иными работниками спецслужб.

Накануне СБУ вычислили подростка и провели с ним беседу. После этого он записал публичные извинения и удалил на своих страницах все записи, в которых он поддерживал Россию.

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#сбу
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В Подмосковье с помощью квадрокоптера выявили нелегалов
Полицейские в Подмосковье ночь с помощью квадрокоптера выявили 45 нелегалов
28 июня 2024, 15:53

Фото: istock / valio84sl

Полиция Подмосковья ночью с помощью квадрокоптера выявила нелегалов на сельскохозяйственном участке. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что 45 иностранцев будут выдворены из страны.
В полицию поступила информация о незаконном пребывании иностранцев на участке в деревне Яковлево.

«Полиция использовала квадрокоптер с термальной камерой для обследования территории. Данные подтвердили наличие нелегалов. В ходе рейда задержаны иностранцы из ближнего зарубежья, работавшие на участке без документов и проживавшие в вагончиках», — сообщила Волк.
Против 46 нелегалов составлены протоколы за незаконную трудовую деятельность. Четверо привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в РФ.

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#рф
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Спасатели помогли семье, застрявшей с испорченной лодкой на водохранилище
28 июня 2024, 15:33

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли семье, застрявшей с испорченной лодкой на Иваньковском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Утром в единую службу экстренных вызовов обратился мужчина, который вместе с женой и двумя детьми отправился на прогулку по воде на своей надувной лодке. Однако их путешествие было прервано, когда судно налетело на притопленную корягу и один из баллонов оказался повреждён.

«Получив геолокацию, работники противопожарно-спасательной службы направились к острову Уходово, где находилась путешественники. Спасатели на моторной лодке „Вельбот-63“ причалили к берегу острова и благополучно переправили семью и испорченную лодку обратно к берегу Дубны. К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался», — поделился замначальника ПСЧ Александр Проценко.

Инцидент произошел в акватории Иваньковского водохранилища.

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Школьник умер на праздновании выпускного в Брянской области
Mash: на праздновании выпускного в Брянске скончался школьник
28 июня 2024, 14:45

Фото: IStock/Nastco

17 летний школьник Матвей умер после выпускного в Брянской области, он отмечал праздник с одноклассниками. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Mash.
Согласно полученной информации, компания встретила рассвет на следующий день после выпускного и решила искупаться в реке Беседь в Красной Горе Брянской области. Матвей плавать не умел, хотел только намочить ноги, но его затянуло на глубину около четырех метров. Друзья не смогли его спасти. Позже тело погибшего обнаружили водолазы.

Сообщается, что у мальчика были большие планы на будущую жизнь. Он прошел курсы волонтеров и вскоре собирался поступать в один из московских университетов.

Одноклассники и работники школы выразили соболезнования родным и близким Матвея.

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Подросток проломил череп самокатом маленькой девочке в Москве
28 июня 2024, 14:42

Фото: Istockphoto /Edgar

Во дворе многоэтажки на Дмитровском шоссе в Северном районе Москвы школьник проломил череп самокатом маленькой девочке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Подросток, выполняя трюки на рампе, сильно травмировал проезжавшего мимо ребёнка. Парень, съехал с трамплина и отпустил самокат. Тот улетел в голову пятилетней девочке. По словам матери, у ребенка перелом черепа, ушиб и отек головного мозга. Она находится в реанимации. Женщина отметила, что обломок кости черепа упирается ребенку в ту часть мозга, которая отвечает за опорно-двигательные функции.

По словам местных жителей, они давно были против скейтерской рампы на детской площадке. Они рассказали, что подростки часто делают опасные трюки, а этот парень периодически отправлял свой самокат в свободный полёт. Сообщается, что виновному около 14 лет. Мама девочки пытается найти его семью. В ближайшее время она собирается обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что мошенник из Краснодарского края обманом убедил женщину из Наро-Фоминска перевести ему 3,8 млн рублей за снятие «порчи», которую он сам же и «организовал». Чтобы убедить жертву в своих экстрасенсорных способностях, он через сообщников подбрасывал на участок женщины обезглавленных птиц и различные куклы. Испугавшись за свою жизнь, подмосковная жительница согласились на все условия и перевела деньги.

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#мама
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На инспектора ГАИ рухнуло служебное авто во время учений
Mash: инспектор ГАИ госпитализирован после происшествия на учениях
28 июня 2024, 14:25

Фото: IStock/Maksim Mikhailov

В подмосковной Ивантеевке инспектор ГАИ попал в больницу после происшествия на показательном выступлении. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
На видео, опубликованным Mash, сотрудник принимает участие в показательном выступлении пилотажной группы «Каскад». Инспектор ложится на асфальт, когда над ним на двух колесах проезжают автомобили ГИБДД, демонстрируя акробатику. Одна из машин не справилась с управлением, потеряла баланс и рухнула на пострадавшего, протащив его несколько метров.

По последним данным, надетая экипировка спасла жизнь сотруднику. Сейчас он находится под наблюдением врачей.


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