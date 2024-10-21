«Попали в рабство»: 18 мужчин работали на ферме за еду в Ростовской области

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В Ростовской области из трудового рабства спасли 18 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
По данным издания, у вновь прибывшего мужчины забыли отобрать телефон, чем и воспользовался один из пленных. Он смог связаться с родственниками, которые сразу обратились в полицию. Силовики нагрянули в поселок Слава Труда, где на ферме обнаружили 18 невольников. Пленник рассказал, что попал в рабство пару месяцев назад. В Ростове был проездом, в это время он встретил незнакомцев, которые предложили вместе выпить, что он и сделал, а когда очнулся, то уже был в бараке без смартфона и денег.
Некоторые приехали на ферму добровольно. Им предлагали сезонную работу с оплатой 1000 рублей в сутки. Однако работали они там за еду. Тех, кто возмущался, били.
По словам пленников, на ферме всем заправлял цыган по кличке «Батя», который ранее уже был судим за мошенничество и похищение людей. В настоящее время уже пять человек написали на «фермера» заявления. Он находится в полиции.
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Некоторые приехали на ферму добровольно. Им предлагали сезонную работу с оплатой 1000 рублей в сутки. Однако работали они там за еду. Тех, кто возмущался, били.
По словам пленников, на ферме всем заправлял цыган по кличке «Батя», который ранее уже был судим за мошенничество и похищение людей. В настоящее время уже пять человек написали на «фермера» заявления. Он находится в полиции.
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Элина Позднякова