В Самаре арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

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Суд арестовал жителя Тольятти, который нанес более шестидесяти ножевых ранений 17-летней девушке в Самаре, что привело к ее смерти
Об этом сообщило Следственное управление СК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
По данным следствия, в ночь на 25 мая 19-летний молодой человек, находясь в доме своего брата в Самаре, нанес 17-летней девушке более шестидесяти ножевых ударов, в результате чего она скончалась на месте. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью).
Отмечается, что задержанный признался в совершении преступления.
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«Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщило ведомство.
По данным следствия, в ночь на 25 мая 19-летний молодой человек, находясь в доме своего брата в Самаре, нанес 17-летней девушке более шестидесяти ножевых ударов, в результате чего она скончалась на месте. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью).
Отмечается, что задержанный признался в совершении преступления.
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Артем Кузьмин