Участников массовой драки на юге Москвы выдворят из России

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Шестерых участников драки с поножовщиной на юге Москвы выдворят из России, сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
Нагатинский районный суд Москвы рассмотрел дела о нарушении миграционного законодательства в отношении шести участников массовой драки.
«После изучения материалов дел и протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ и частью 3 статьи 18.8 КоАП РФ, Машарифзода Д.С., Камолов Ж.Ж., Гусейнов Н.Ф., Курбанов М.А., и Ражабов С.Д. признаны виновными в указанных административных правонарушениях», — говорится в сообщении суда.
Отмечается, что им придется заплатить 5 000 рублей штрафа и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации. Еще одному участнику драки, Солаеву, назначен штраф в 7 тысяч рублей и административное выдворение из России.
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«После изучения материалов дел и протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ и частью 3 статьи 18.8 КоАП РФ, Машарифзода Д.С., Камолов Ж.Ж., Гусейнов Н.Ф., Курбанов М.А., и Ражабов С.Д. признаны виновными в указанных административных правонарушениях», — говорится в сообщении суда.
Отмечается, что им придется заплатить 5 000 рублей штрафа и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации. Еще одному участнику драки, Солаеву, назначен штраф в 7 тысяч рублей и административное выдворение из России.
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Артем Кузьмин