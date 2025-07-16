Мужчину и женщину зарезал знакомый в квартире на востоке Москвы

16 июля 2025, 11:19

Фото: iStock/tiero

Тела 47-летнего мужчины и 35-летней женщины с ножевыми ранениями нашли в квартире дома на Щелковском шоссе на востоке Москвы. Об этом сообщают столичные следком и прокуратура.





По версии следствия, москвичей из неприязни зарезал их 35-летний знакомый. Вскоре после нападения пострадавшие скончались на месте.

«В квартире жилого дома на Щелковском ш. обнаружены тела мужчины 1978 года рождения и женщины 1990 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. По предварительным данным, телесные повреждения погибшим нанес их 35-летний знакомый. Он установлен и задержан», — передает надзорное ведомство.

