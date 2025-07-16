Уроженец Таджикистана пытался изнасиловать 17-летнюю петербурженку, новые подробности
В Санкт-Петербурге на Юго-Западе произошёл инцидент, связанный с попыткой изнасилования 17-летней девушки. По информации издания «Оперативное прикрытие», нападение произошло 14 июля около 23:10 у дома 79/2 по Ленинскому проспекту.
Отмечается, что неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
15 июля сотрудники угрозыска задержали подозреваемого — 19-летнего гражданина Таджикистана — у дома 3 по Петергофскому шоссе. Мигрант был доставлен в отдел полиции и помещён в камеру для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Стоит отметить, что иностранец встал на миграционный учёт 22 апреля 2025 года. Власти продолжают расследование данного инцидента, а общественность ожидает дальнейших подробностей.
В Краснодаре компания молодых людей издевалась над юношей, связав его скотчем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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