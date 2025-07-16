Уроженец Таджикистана пытался изнасиловать 17-летнюю петербурженку, новые подробности

16 июля 2025, 09:09

В Питере задержан мигрант по подозрению в попытке изнасилования девушки

Фото: Istock/slkoceva

В Санкт-Петербурге на Юго-Западе произошёл инцидент, связанный с попыткой изнасилования 17-летней девушки. По информации издания «Оперативное прикрытие», нападение произошло 14 июля около 23:10 у дома 79/2 по Ленинскому проспекту.