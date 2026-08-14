Пьяный житель Петербурга расправился с питомцем на глазах у прохожих
Трагедия произошла в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пьяный мужчина сначала избил свою собаку, а затем открыл окно, схватил животное и выбросил его с 11-го этажа. От полученных травм питомец погиб. Об этом сообщает «Газета.Ru».
После случившегося мужчина спустился на улицу, забрал тело собаки и вернулся с ним в квартиру. Очевидцами произошедшего стали прохожие.
Соседи рассказали, что неблагополучная ситуация в семье продолжалась давно. По их словам, после появления собаки супруги часто ссорились, злоупотребляли алкоголем и устраивали драки. При этом за животное соседи переживали еще с момента, когда его завели.
Мужчину доставили в полицию. Сейчас он находится в состоянии алкогольного опьянения и трезвеет. После этого с ним начнут работать правоохранители, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
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