Пьяный житель Петербурга расправился с питомцем на глазах у прохожих

14 августа 2026, 17:04

В Петербурге россиянин избил собаку и выбросил её с 11 этажа

Фото: Istock / StockSeller_ukr

Трагедия произошла в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пьяный мужчина сначала избил свою собаку, а затем открыл окно, схватил животное и выбросил его с 11-го этажа. От полученных травм питомец погиб. Об этом сообщает «Газета.Ru».