Автобус с пассажирами опрокинулся в Забайкальском крае
В Забайкальском крае произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого шесть человек пострадали и один погиб. Об этом сообщает «Газета.ру».
Инцидент случился на 417-м километре трассы Чита — Забайкальск, между поселками Харанор и Даурия. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся.
На месте аварии работает оперативно-следственная группа. В пресс-службе регионального управления СК России уточнили, что руководитель ведомства Алексей Вольный поручил провести проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По итогам проверки примут процессуальное решение.
Ранее санавиация эвакуировала пострадавшего ребёнка после ДТП на юге Москвы.
Читайте также: