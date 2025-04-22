На трассе М-11 полыхают фуры и легковой автомобиль — видео

Фото: iStock/Aleksei Andreev
На трассе М-11 «Нева» произошло ДТП: столкнулись два грузовика и легковое авто. Как сообщает телеграм-канал Baza, у одного из водителей случился эпилептический приступ.
Авария произошла в районе 194 километра в Тверской области. Движение в сторону столицы перекрыто, на трассе пожар. По предварительной информации, пострадали два человека.
Ранее в Москве, недалеко от здания РАН, водитель автомобиля Toyota сбил двух пешеходов.
Читайте также:
Сына настоятеля московского храма госпитализировали из-за отравления психотропами
Повинуясь собственному сновидению: мужчина убил жену, заподозрив её в измене во сне
Подмосковные росгвардейцы задержали незаконно проникнувшего в мебельный центр мужчину
Ранее в Москве, недалеко от здания РАН, водитель автомобиля Toyota сбил двух пешеходов.
Читайте также:
Сына настоятеля московского храма госпитализировали из-за отравления психотропами
Повинуясь собственному сновидению: мужчина убил жену, заподозрив её в измене во сне
Подмосковные росгвардейцы задержали незаконно проникнувшего в мебельный центр мужчину
Анастасия Чубина