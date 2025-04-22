На трассе М-11 полыхают фуры и легковой автомобиль — видео

В Ферганской области Узбекистана произошла ужасная трагедия. 36-летний житель Маргилана совершил непоправимое, став жертвой собственных страхов и кошмаров. В ту злополучную ночь, когда часы пробили четыре, он проснулся в панике от ужасающего сновидения: его жена изменяла ему с другим мужчиной. Об этом пишет «‎Redovka 67».