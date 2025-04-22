Повинуясь собственному сновидению: мужчина убил жену, заподозрив её в измене во сне

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В Ферганской области Узбекистана произошла ужасная трагедия. 36-летний житель Маргилана совершил непоправимое, став жертвой собственных страхов и кошмаров. В ту злополучную ночь, когда часы пробили четыре, он проснулся в панике от ужасающего сновидения: его жена изменяла ему с другим мужчиной. Об этом пишет «Redovka 67».
Поглощенный яростью и ревностью, мужчина схватил нож, который лежал под подушкой, и в состоянии аффекта нанёс своей беззащитной супруге 13 смертельных ударов. Вскоре после этого, осознав, что произошло, он вызвал скорую помощь. Но было уже слишком поздно — 34-летняя мать троих детей скончалась от полученных ранений.
На суде выяснилось, что это не первый случай ревности в их семье. Соседи неоднократно слышали ссоры между супругами, но никто не мог предположить, что конфликты могут привести к такой трагической развязке. Взрыв эмоций и неумение контролировать свои чувства стали фатальными для семьи.
Маргиланский городской суд вынес суровый приговор: 16 лет колонии по статье за умышленное убийство.
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На суде выяснилось, что это не первый случай ревности в их семье. Соседи неоднократно слышали ссоры между супругами, но никто не мог предположить, что конфликты могут привести к такой трагической развязке. Взрыв эмоций и неумение контролировать свои чувства стали фатальными для семьи.
Маргиланский городской суд вынес суровый приговор: 16 лет колонии по статье за умышленное убийство.
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Дарья Осипова