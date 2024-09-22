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Мужчину на сапборде унесло в открытое море в Геленджике

22 сентября 2024, 14:45
Фото: iStock/Elena Goosen

Фото: iStock/Elena Goosen

Мужчину унесло в открытое море на сапборде в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в воскресенье утром 53-летний мужчина отправился плавать на сапборде в акватории Чёрного моря с пляжа в хуторе Джанхот. После этого он пропал, о его судьбе ничего не известно.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, в море вышли катеры со спасателями.



Ранее, в июне, сообщалось, что в Сочи девушку унесло волной в открытое море. Во время шторма она находилась на берегу вместе со своим другом. Затем они зашли в воду, но вышел обратно только мужчина. Поиски продолжались несколько дней, но тело так и не было найдено.

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