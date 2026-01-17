Мужчину обвинили в убийстве пятерых младенцев за девять лет
В США отца обвинили в убийстве пятерых младенцев за девять лет. Об этом пишет издание People.
В Соединённых Штатах раскрыто жестокое преступление: 63-летнего Аллена Переса обвиняют в убийстве пятерых детей, совершённом в период с 1992 по 2001 год. Обвинения ему были предъявлены в 2020 году, когда он уже отбывал наказание в тюрьме по другому делу.
В ходе расследования правоохранители нашли останки одного из младенцев в металлическом контейнере с тяжёлыми предметами внутри. Трёхмесячный ребёнок, завёрнутый в пластик и одеяло, погиб в результате травмы головы. Тела ещё троих детей до сих пор не обнаружены. Все погибшие малыши не достигли возраста шести месяцев.
