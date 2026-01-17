Достижения.рф

Стала известна причина пожара в ставропольском кафе

МЧС: пожар в кафе на Ставрополье вызвала разгерметизация газового баллона
Фото: iStock/DmyTo

Причиной пожара в кафе на Ставрополье стала разгерметизация газового баллона. Об этом проинформировали в пресс-службе государственного управления МЧС России по региону.



Пожар вспыхнул в заведении, находящемся рядом с федеральной трассой «Кавказ». На место инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы, включая пожарных.

В результате взрыва газового баллона в кафе травмы получили восемь человек, среди которых были трое детей. Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы для дальнейшего лечения.

Екатерина Коршунова

