Стала известна причина пожара в ставропольском кафе
МЧС: пожар в кафе на Ставрополье вызвала разгерметизация газового баллона
Причиной пожара в кафе на Ставрополье стала разгерметизация газового баллона. Об этом проинформировали в пресс-службе государственного управления МЧС России по региону.
Пожар вспыхнул в заведении, находящемся рядом с федеральной трассой «Кавказ». На место инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы, включая пожарных.
В результате взрыва газового баллона в кафе травмы получили восемь человек, среди которых были трое детей. Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы для дальнейшего лечения.
