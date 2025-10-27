Мужчину обязали выплатить компенсацию бывшей жене за намеки на лишний вес
В Турции мужчине пришлось заплатить бывшей жене компенсацию за унизительные комментарии в ее адрес. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Женщина из города Усак подала в суд на бывшего мужа за психологическое насилие в браке. В качестве доказательства она показала переписку с супругом, в которой тот требовал от нее деньги на операцию для его отца, а также угрожал после отказа. Помимо того, мужчина сохранил контакт супруги в телефоне под именем «Томбик», что переводится как «пышка» или «толстушка».
Женщина заявила, что такие намеки на лишний вес подрывали ее самооценку, унижали достоинство и разрушали брак. В ответ мужчина обвинил ее в измене, однако не смог найти подтверждения своим словам.
В итоге с турка взыскали средства за моральный вред. Местные законы предусматривают до двух лет колонии за подобные действия, так как оскорбление чести человека считается уголовно наказуемым.
