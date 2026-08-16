Женщина потребовала от политика компенсацию за измену мужа

16 августа 2026, 02:25

Американка потребовала 25 тыс долларов от экс-сенатора в суде за разрушение брака

Фото: iStock/TolikoffPhotography

Жительница США Хизер Аммел подала иск против бывшего сенатора Кирстен Синемы, потребовав компенсацию за разрушение семьи. Об этом РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.