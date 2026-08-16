Достижения.рф

Женщина потребовала от политика компенсацию за измену мужа

Американка потребовала 25 тыс долларов от экс-сенатора в суде за разрушение брака
Фото: iStock/TolikoffPhotography

Жительница США Хизер Аммел подала иск против бывшего сенатора Кирстен Синемы, потребовав компенсацию за разрушение семьи. Об этом РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.



Женщина обвинила политика в связи со своим мужем Мэттью, с которым она прожила 14 лет. Заявление рассматривает окружной суд Северной Каролины. В штате с 1849 года действует «Закон об отчуждении привязанности», позволяющий обманутому супругу требовать возмещение ущерба за распад брака.

По словам американки, Синема вступила в интимные отношения с ее мужем в 2024 году. Защита бывшего сенатора настаивает на отклонении иска из-за отсутствия подсудности, утверждая, что никаких контактов с Мэттью Аммелом у их подзащитной на территории штата не было.

Ранее сообщалось, что пожилая россиянка дважды попадала под влияние «американского жениха» и переводила ему деньги.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0