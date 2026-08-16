Женщина потребовала от политика компенсацию за измену мужа
Жительница США Хизер Аммел подала иск против бывшего сенатора Кирстен Синемы, потребовав компенсацию за разрушение семьи. Об этом РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Женщина обвинила политика в связи со своим мужем Мэттью, с которым она прожила 14 лет. Заявление рассматривает окружной суд Северной Каролины. В штате с 1849 года действует «Закон об отчуждении привязанности», позволяющий обманутому супругу требовать возмещение ущерба за распад брака.
По словам американки, Синема вступила в интимные отношения с ее мужем в 2024 году. Защита бывшего сенатора настаивает на отклонении иска из-за отсутствия подсудности, утверждая, что никаких контактов с Мэттью Аммелом у их подзащитной на территории штата не было.
Ранее сообщалось, что пожилая россиянка дважды попадала под влияние «американского жениха» и переводила ему деньги.
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