Россиянка вычислила измену парня по штрафному видео с самокатом

26 июня 2026, 20:13

Москвичка узнала об измене партнёра по видео с нарушителями на самокате

Фото: Istock/Wpadington

Жительница столицы случайно узнала об измене партнёра после того, как увидела видео с нарушителями правил пользования самокатами. Информацию передаёт Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Девушка пояснила, что в ролике автор заснял людей, которые катались на одном электросамокате вдвоём. Внимательно рассмотрев кадры, она опознала в управляющем самокатом мужчине своего возлюбленного, а сзади него заметила незнакомку.

«Понимаю, что это мой парень. Потом понимаю, что девушка на самокате — это вообще не я, и мы вообще, если что, вдвоём никогда не катались», — отметила москвичка.