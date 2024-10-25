Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Коркино

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Суд вынес приговор подозреваемому в убийстве женщины-таксиста в городе Коркино в Челябинской области. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 декабря 2024 года.
Напомним, что в среду в припаркованном автомобиле было найдено тело 40-летней женщины, занимавшейся частным извозом. Она скончалась от множественных ножевых ранений, нанесённых, предположительно, 17-летним цыганом, которого она подвозила в тот вечер.
На следующий день в городе вспыхнули народные волнения. Около 150 жителей вышли на улицы с требованием наказать виновных. Протестующие пришли к цыганскому дому, из которого в ответ на их крики раздались выстрелы. Следственный комитет сообщил о задержании 58-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство двух людей. Он оказался главой местной цыганской диаспоры.
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Около 150 человек вышли на улицы Коркино после убийства цыганом женщины-таксиста
Напомним, что в среду в припаркованном автомобиле было найдено тело 40-летней женщины, занимавшейся частным извозом. Она скончалась от множественных ножевых ранений, нанесённых, предположительно, 17-летним цыганом, которого она подвозила в тот вечер.
На следующий день в городе вспыхнули народные волнения. Около 150 жителей вышли на улицы с требованием наказать виновных. Протестующие пришли к цыганскому дому, из которого в ответ на их крики раздались выстрелы. Следственный комитет сообщил о задержании 58-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство двух людей. Он оказался главой местной цыганской диаспоры.
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Около 150 человек вышли на улицы Коркино после убийства цыганом женщины-таксиста
Анастасия Чинкова