Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста в Коркино

С момента таинственного исчезновения студентки Анны Цомартовой после соревнований в Дагестане прошло уже восемь месяцев. За это время появилось множество версий о том, что могло произойти со спортсменкой: несчастный случай, добровольный уход из жизни, похищение, вербовка или побег в ОАЭ. О том, как продвигается дело о загадочном исчезновении студентки расскажет «Радио 1».