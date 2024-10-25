В Екатеринбурге обвиняемых в убийстве 30-летней давности заключили под арест

Фото: СКР по Свердловской области
Следователи Свердловской области предъявили обвинение двум мужчинам за умышленное убийство двух 13-летних девочек в октябре 1994 года.
По данным следствия, в октябре 1994 Андрей Шевнин и Василий Кузнецов изнасиловали и убили двух 13-летних девочек. После содеянного они вывезли тела жертв на берег Чусовского озера в Екатеринбурге.
Рыбаки нашли тела убитых 17 октября 1994 года на северном берегу Чусовского водохранилища, рассказал «ЕАН» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Рыбаки нашли тела убитых 17 октября 1994 года на северном берегу Чусовского водохранилища, рассказал «ЕАН» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Двум мужчинам, 1976 г. р. в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах) и ст. 17, ст. 102 УК РСФСР (пособничество в умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах)», — информирует пресс-служба.Сейчас по делу назначены экспертизы. проводятся проверки показаний и допросы.
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Ольга Енгалычева