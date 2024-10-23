Россиянин трижды пытался заживо сжечь бабушку и дедушку

Видео: СУ СК России по Республике Бурятия
В Бурятии будут судить местного жителя, который трижды пытался поджечь частный дом дедушки и бабушки. Об этом сообщает региональное управление СУ СКР. По информации ведомства, задержать внука удалось лишь после третьего поджога, к моменту которого пенсионеры установили камеры.
По информации следствия, первые две попытки мужчину убить пожилую родню не увенчались успехом, а пенсионеры успели обзавестись камерами. Ночью 28 июня он решился поджечь их в третий раз — подпер дверь вилами, обложил поленьями и поджег газовой горелкой. Однако, к счастью, и эта попытка оказалась неудачной, бабушка с дедушкой смогли выбраться через окно.
Уголовное дело возбудили по статьям о покушении на убийство и повреждение чужого имущества. Расследование завершено, все материалы отправили в суд.
Читайте также:
Ученик открыл стрельбу в школе на Ямале
Российский актер и его супруга найдены мертвыми в Азербайджане
Спасатели через балкон попали в квартиру шатурянина со включенной газовой плитой
Данил Пономарев