В индийском штате Одиша слон насмерть затоптал мужчину и тяжело ранил женщину
В индийском штате Одиша слон насмерть затоптал 35-летнего мужчину и тяжело ранил пожилую женщину. Нападения произошли в двух деревнях недалеко друг от друга. Об этом сообщает Kalinga TV.
Первый случай произошел у деревни Патакамунда на границе округов Деогарха и Ангула. Бинод Бехера пошел в лес за упавшими манго, когда на него внезапно бросилось дикое животное. Мужчина погиб до того, как местные жители успели прийти на помощь.
Второй инцидент произошел в деревне Нуапада. Мандодари Дехури собирала манго во фруктовом саду, когда на нее напал слон. Соседи услышали крики, прибежали и отбили женщину у животного. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии.
Сотрудники лесного департамента прибыли на место и пытаются взять ситуацию под контроль. Власти призвали жителей не ходить в лес в одиночку и соблюдать осторожность в сезон сбора фруктов. В это время слоны чаще покидают привычные места обитания в поисках пищи. Полиция выясняет обстоятельства трагедии и причины агрессивного поведения животного.
Читайте также: