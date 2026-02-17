Земельный участок стал поводом для зверского двойного убийства в российском городе

17 февраля 2026, 20:05

Мужчину подозревают в двойном убийстве в городе Бор Нижегородской области

Фото: istockphoto/Chalabala

Мужчину, которого подозревают в двойном убийстве, задержали в городе Бор Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.