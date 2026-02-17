Земельный участок стал поводом для зверского двойного убийства в российском городе
Мужчину, которого подозревают в двойном убийстве, задержали в городе Бор Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По информации ведомства, в полицию поступил сигнал от сотрудников МЧС. Прибыв на вызов о возгорании автомобиля, они обнаружили тела 64-летнего мужчины и его 63-летней супруги с множественными ранениями. Следствие и полиция установили, что смертельные травмы паре нанес их сосед — между ними длительное время продолжался конфликт из‑за раздела земельного участка.
Как уточнили в МВД, 65-летний ранее не судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала напал с ножом на 63-летнюю соседку во дворе, после чего вошел в дом и нанес несколько ножевых ударов ее 64-летнему мужу.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
