В Тульской области мужчина не заплатил за такси и принял смерть от своей супруги
В Тульской области 32-летней жительнице Новомосковска предъявили обвинение в гибели сожителя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Инцидент произошёл 10 февраля возле подъезда дома на улице Генерала Белова. Причиной ссоры стал отказ мужчины оплатить такси. Во время конфликта женщина нанесла ему несколько ударов ногой. Гражданин потерял равновесие, ударился головой о бетонную стену и упал без сознания.
Пострадавшего перенесли в квартиру, однако за медицинской помощью обратились только спустя почти сутки. Врачи госпитализировали мужчину, но спасти его не удалось — он скончался от полученной травмы. Обвинение виновной предъявили по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Туле толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг.
Читайте также: