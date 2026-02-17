Мать убила дочь и покончила с собой в номере отеля в Лас-Вегасе
Мать и малолетнюю дочь нашли мертвыми в номере отеля Rio Las Vegas Hotel Sales в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Daily Star.
По информации издания, Тауния Макгихан приехала в Неваду вместе с дочерью Адди Смит для участия девочки в соревнованиях по чирлидингу. Однако на конкурс они так и не явились. Заподозрив неладное, сотрудники отеля зашли в номер и обнаружили их без признаков жизни.
Прибывшие на место полицейские установили, что мать расправилась с дочерью, после чего покончила с собой. Женщина оставила предсмертную записку, ее содержание не раскрывается.
