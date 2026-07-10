Мужчину подозревают в сексуальном насилии над пятилетней дочерью в Дагестане
В Дагестане разворачивается новый виток скандала вокруг арестованного Шамиля Газимагомедова, обвиняемого в растлении собственной пятилетней дочери. Вслед за заявлениями бывшей супруги о систематическом насилии и употреблении наркотиков со стороны подозреваемого, публичные обвинения выдвинула его двоюродная сестра, пишет Mash Gor.
Девушка по имени Карият заявила, что сама столкнулась с домогательствами со стороны родственника два года назад. Ранее она предпочитала молчать из страха общественного порицания, однако после шокирующих признаний, которые, по словам экс-жены Алины, муж подтвердил лично, она решила предать огласке свою историю.
Обе женщины сообщают о систематическом давлении и травле со стороны местного депутата Загры Магомедовой. Парламентарий, активно выступающая в защиту Газимагомедова и настаивающая на его невиновности, по словам потерпевших, занимается шельмованием девушек, критикуя их внешний вид и поведение.
В настоящий момент фигурант уголовного дела продолжает находиться в следственном изоляторе. Официальных комментариев от правоохранительных органов относительно новых свидетельств пока не поступало.
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