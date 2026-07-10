Мужчину подозревают в сексуальном насилии над пятилетней дочерью в Дагестане

10 июля 2026, 16:16

Подозреваемый в сексуальном насилии над дочерью мог домогаться родственницы

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Дагестане разворачивается новый виток скандала вокруг арестованного Шамиля Газимагомедова, обвиняемого в растлении собственной пятилетней дочери. Вслед за заявлениями бывшей супруги о систематическом насилии и употреблении наркотиков со стороны подозреваемого, публичные обвинения выдвинула его двоюродная сестра, пишет Mash Gor.