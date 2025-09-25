Мужчину похитили и избивали из-за полумиллиона рублей в Подмосковье

25 сентября 2025, 15:19

Мужчину вывезли в Раменское и избивали из-за полумиллиона рублей

Фото: istockphoto/blinow61

В подмосковных Люберцах задержали двоих мужчин, обвиняемых в похищении и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.