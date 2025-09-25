Мужчину похитили и избивали из-за полумиллиона рублей в Подмосковье
В подмосковных Люберцах задержали двоих мужчин, обвиняемых в похищении и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По версии следствия, 51‑ и 28‑летний злоумышленники под выдуманным предлогом пригласили знакомого на встречу в Островцы, посадили его в автомобиль и вывезли в Раменское. Там потерпевшего удерживали в частном доме, избивали и требовали 500 тысяч рублей. Чтобы сохранить жизнь, мужчина согласился передать требуемую сумму.
Получив деньги, преступники отпустили его, однако вскоре их задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении фигурантов уже возбудили уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за похищение и вымогательство, совершённые группой лиц.
Следствие готовит ходатайство об их аресте.
Читайте также: