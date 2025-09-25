В Выборге подростки толпой избили девочку, которая пожаловалась на них за курение
В Выборге толпа подростков напала на 12-летнюю девочку, которая якобы пожаловалась учителям на курящих в школе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Все произошло на минувших выходных, когда подростки позвали девочку погулять. На деле же они потребовали от нее извинений и избили.
Нападавшие учатся в 8-9 классах, а пострадавшая — в шестом. В течение 40 минут они удерживали ее и унижали — били различными предметами и пытались заставить встать на колени.
К счастью, школьница не получила серьезных травм — все ограничилось ушибами. Однако врач порекомендовал наблюдать за ее состоянием в течение недели из-за головной боли. Семья сняла побои и заявила в полицию.
По словам матери пострадавшей, обидчики ее дочери утверждали, что она сдала их педагогам, и из-за этого у подростков начались «проблемы». Директор школы сообщила, что с агрессорами поговорит спецпедагог. Там считают, что мотив их действий может быть другим, так как никто из сотрудников ничего не слышал от девочки о курящих. Детей и их родителей вызвали на разговор.
