Мужчину похитили, пичкали наркотиками и заставляли заниматься проституцией

В США суд приговорил трёх человек к тюремному заключению по делу о похищении человека. Об этом информирует телеканал ABC13.



Пострадавший рассказал, что знакомая предложила ему работу, но вместо этого отвезла в отель к женщине по прозвищу Куки. Та зарегистрировала его на сайте эскорт-услуг и потребовала вступать в связь с мужчинами за деньги.

После его отказа «работодатель» напала на него и удерживала против воли. Хотя на следующий день он сбежал, Куки, знакомая и вооружённый мужчина нашли его, угрожали оружием и снова силой посадили в машину.

В течение шести дней преступники избивали его, заставляли употреблять наркотики и обслуживать клиентов. Спастись ему помогла тётя, которой он смог отправить сообщение. Суд признал всех троих виновными в похищении при отягчающих обстоятельствах.

