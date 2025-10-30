Под Липецком скорая помощь с младенцем попала в ДТП с лосем
В Липецкой области автомобиль скорой помощи столкнулся с лосем. Подробности сообщает минздрав региона.
Происшествие случилось на трассе «Елец – Липецк» около населённого пункта Верхний Студенец. В этот момент медики перевозили в больницу шестимесячного ребёнка и его мать. Состояние младенца не уточняется.
Животное выбежало на неосвещённую дорогу. Водитель, несмотря на скользкое покрытие, успел сманеврировать и избежал серьёзного столкновения. Его профессионализм предотвратил опрокидывание автомобиля.
В результате инцидента машина скорой помощи получила повреждения передней части, а лобовое стекло со стороны водителя покрылось трещинами. Никто из людей не пострадал. После происшествия медики отправили семью в медучреждение на попутном транспорте.
