«Приходил к детям пьяным»: Педофил-рецидивист приставал к девочкам около школ
В Архангельской области мужчину подозревают в развращении детей. Об этом информирует управление СК РФ по региону.
По информации следствия, 54-летний житель Новодвинска в мае и сентябре этого года приходил на территорию образовательных учреждений в состоянии алкогольного опьянения. Там он подходил к девочкам и пытался склонить их к действиям непристойного характера.
Правоохранительные органы возбудили в отношении россиянина уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении малолетних. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. На текущий момент следствие продолжает работу.
Ранее в Екатеринбурге задержали мигранта за неприличные предложения несовершеннолетним.
