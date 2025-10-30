Достижения.рф

Россиянин задушил сестру-инвалида и попытался сжечь её тело в колодце

Суд арестовал жителя Кубани по делу об убийстве сестры-инвалида
Кубанский суд арестовал 54-летнего жителя Кущевского района. Мужчину обвиняют в убийстве его 41-летней сестры-инвалида, которая считалась пропавшей. Подробности сообщает региональный главк СК России.



В октябре правоохранительные органы установили, что местная жительница долго не получала пенсию и не появлялась дома. Следствие предположило криминальный характер исчезновения.

Правоохранители заподозрили брата женщины и задержали его. Сначала мужчина заявлял, что сестра уехала к родственникам. Однако позже он признался в убийстве и показал, где спрятал тело.

По версии следствия, 15 сентября брат и сестра сильно поссорились. Обвиняемый задушил женщину, а затем вынес тело на окраину хутора, сбросил в колодец и попытался поджечь. Суд заключил фигуранта под стражу. Расследование продолжается.

