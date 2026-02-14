Мужчину, прятавшегося от полицейских под диваном, выдала его собака
Поляк не платил алименты и спрятался от полицейских под диваном, но его выдала собака. Об этом сообщили в полиции Варшавы.
В варшавском районе Воля правоохранительные органы искали мужчину, который не платил алименты. По ордеру на арест силовики пришли к нему домой.
Через некоторое время дверь открыла женщина и сказала, что 44-летний хозяин квартиры отсутствует. Однако полицейские вошли в помещение и начали осмотр.
Их внимание привлекло поведение собаки хозяина. Пес сидел неподвижно и внимательно смотрел на диван-кровать, из-под которого виднелись мужские ноги. В результате сотрудники полиции задержали мужчину и поместили его в следственный изолятор.
