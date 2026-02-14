Мужчину, прятавшегося от полицейских под диваном, выдала его собака

14 февраля 2026, 16:35

Поляк прятался от полиции под диваном, но был обнаружен из-за длинных ног

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Поляк не платил алименты и спрятался от полицейских под диваном, но его выдала собака. Об этом сообщили в полиции Варшавы.