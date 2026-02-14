В Туле парень и девушка погибли от отравления угарным газом

14 февраля 2026, 10:03

Парень и девушка умерли от отравления угарным газом в съемной квартире в Туле

Фото: iStock/Soumen Hazra

Парень и девушка умерли от отравления угарным газом в съемной квартире в Туле. Об этом сообщили в региональном управлении СК.