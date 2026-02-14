В Туле парень и девушка погибли от отравления угарным газом
Парень и девушка умерли от отравления угарным газом в съемной квартире в Туле. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Вечером 5 февраля мать 24-летнего молодого человека забеспокоилась, так как её сын перестал выходить на связь. Женщина приехала к дому, где он проживал, но дверь в квартиру ей никто не открыл.
Только на следующий день, 6 февраля, мать парня смогла попасть внутрь с помощью владельца квартиры. Молодого человека и его девушку обнаружили мертвыми. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух человек».
