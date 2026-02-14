Туриста изрезали в магазине Таиланда за одну просьбу
Житель Таиланда изрезал туриста из Великобритании. Об этом сообщает The Pattaya News.
Инцидент произошел ночью 13 февраля в круглосуточном магазине на Джомтьен-Бич-роуд в Паттайе. Ссора между 22-летним британцем Даниэлем Саттоном и 23-летним тайцем Наттхаватом Чандтхонгом переросла в потасовку. В результате первый получил глубокое ранение левого бедра, с которым его критическом состоянии доставили в больницу.
Очевидцы помогли полиции задержать подозреваемого. В мусорном баке внутри магазина нашли нож для чистки фруктов и кухонный нож — предположительно, именно их использовали во время нападения.
Чандтхонг утверждает, что Саттон просил продать ему кетамин, а получив отказ, накинулся с кулаками первым. В результате парень потерял зуб и ударил ножом в ответ. Правоохранители сомневаются в правдивости его показаний.
Пострадавший пока не сделал официального заявления. Сейчас следователи изучают записи с камер наблюдения и опрашивают свидетелей.
