В Тамбовской области обрушился навес клинической больницы
В Тамбовской области обрушился навес клинической больницы, под завалами могли остаться люди. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Навес, не выдержав снежного покрова, обрушился у входа в городскую больницу Котовска. В результате инцидента также оказались повреждены два припаркованных рядом автомобиля.
На месте происшествия задействованы экстренные службы. Прокуратура начала проверку и занимается установлением лиц, ответственных за очистку крыши от снега.
Ранее сообщалось, что вблизи села Ванел в Северной Осетии произошел сход лавины. Движение на участке Транскавказской автомагистрали временно ограничено. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: