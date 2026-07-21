В Новороссийске хирурги удалили у четырехлетней девочки около 100 магнитов
Четырехлетнюю жительницу Новороссийска экстренно прооперировали после того, как в ее тонком кишечнике нашли почти 100 магнитных шариков. Ребенка привезли в медучреждение с признаками острого аппендицита. Об этом сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
Во время диагностики врачи увидели в кишечнике цепочку из сцепившихся магнитов. Инородные предметы притянули друг к другу участки внутренних органов, из-за чего девочке потребовалась полостная операция. Хирурги разъединили поврежденные магнитным притяжением ткани и извлекли все шарики. О состоянии пациентки в региональном минздраве не уточнили.
Магниты и игрушки с ними нужно хранить высоко и в закрытом месте, недоступном ребенку. При покупке вещей важно ориентироваться на возрастную маркировку и выбирать модели, где магнитные элементы крупные и надежно закреплены внутри корпуса. Регулярно проверяйте игрушки: если они треснули, развалились или из них выпал магнит, их следует сразу убрать.
Ребенку стоит спокойно объяснить, что магниты нельзя класть в рот, нос или уши, потому что это опасно. Если есть подозрение, что малыш проглотил магнит, необходимо немедленно позвонить в скорую помощь по 112 или 103 либо обратиться в приемное отделение.
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