В Новороссийске хирурги удалили у четырехлетней девочки около 100 магнитов

21 июля 2026, 10:52

Фото: iStock/Zarina Lukash

Четырехлетнюю жительницу Новороссийска экстренно прооперировали после того, как в ее тонком кишечнике нашли почти 100 магнитных шариков. Ребенка привезли в медучреждение с признаками острого аппендицита. Об этом сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.