Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мужчину с муляжом автомата задержали в Москве

Мужчину с муляжом автомата задержали в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по Москве

В Москве сотрудники вневедомственной охраны столичного Главного управления Росгвардии задержали 35-летнего жителя Астраханской области, который угрожал подросткам предметом, похожим на автомат. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
«На 1-й Мясниковской улице на охраняемом объекте образования сработала тревожная сигнализация. Прибывшим на место росгвардейцам сотрудник охраны сообщил, что нетрезвый мужчина угрожал студентам предметом, похожим на автомат, а затем скрылся в подъезде дома напротив колледжа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место прибыли полицейские. Тогда росгвардейцы совместно с сотрудниками МВД оперативно обнаружили мужчину по описанным приметам. Его задержали вместе с игрушечным автоматом. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что ему показалось, что студенты оскорбили его. Тогда он решил напугать молодежь игрушечным автоматом.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Читайте также:

Подмосковные росгвардейцы помогли потерявшему сознание подростку

В Люберцах поймали магазинного вора, вернувшегося на место преступления

В Егорьевске росгвардейцы помогли пострадавшему в ДТП
#дтп
#мвд
#молодёжь
#студенты
#полицейские
#мужчина
#дома
Российские банки стали терять миллионы в день из-за хакерских SMS
Киберэксперт Чемякин: хакерский ботнет разоряет банки в РФ на миллионы через SMS
11 марта 2025, 16:18

Фото: iStock/welcomia

Массовые атаки хакерского ботнета разоряют российские банки на миллионы рублей в день через получение SMS. Об этом рассказал глава отдела компании Servicepipe, киберэскперт Антон Чемякин. По его словам, программа с разных IP-адресов пытается войти в личный кабинет на сайтах кредитных организаций.
«У большинства банков есть двухфакторная аутентификация, попытки входа сопровождаются отправкой SMS. Каждая SMS обходится банку по цене до 2 рублей. При этом в сутки ботнет может сделать более 1 млн попыток входа. Таким образом, только прямой ущерб от таких инцидентов может достигать более одного миллиона рублей в день. В число целей ботнета входят многие российские банки из топ-50», — поделился аналитик в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время эксперты «Бастиона» отмечают, что в 2024 году количество хакерских атак на российские компании выросло более чем на 20%, а также перечислили основные киберугрозы для бизнеса. Как пишут «Известия», ознакомившиеся с данными аналитиков, главные риски — это атаки с использованием программ-шифровальщиков, фишинговые рассылки и DDoS-рейды.
«Российский бизнес уже не ограничивается антивирусом и базовыми мерами защиты. Среди наиболее востребованных практик — внедрение многофакторной аутентификации для всех сотрудников и подрядчиков, регулярные ИБ-аудиты внешних партнеров, а также переход к централизованным системам мониторинга безопасности (SOC)», — указывают специалисты.
Читайте также:

Россиян предупредили о способе кражи денег с карт у тех, кто платит смартфоном

Хакеры атакуют умные устройства

Юрист рассказала, как защититься от кибермошенников
#бизнес
#кражи
#банки
#эксперты
#компании
#специалисты
#переход
#рейды
#ущерб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нижнем Новгороде ученик напал с ножом на школьников и сбежал: подробности
11 марта 2025, 15:14

Фото: iStock/zoka74

В Нижнем Новгороде 14-летний подросток напал с ножом на одноклассников в школе № 117 прямо во время урока.
О деталях произошедшего — в материале «Радио 1».

Что произошло в школе в Нижнем Новгороде


Восьмиклассник ранил ножом двух сверстников в школе Нижнего Новгорода 11 марта. ЧП произошло в школе №117 Сормовского района.

Ученик восьмого класса на уроке русского языка достал из рюкзака нож и ударил им двух школьников. Одного из них из учебного заведения вынесли врачи.

По предварительным данным, пострадавшие получили увечья шеи. Их жизни ничего не угрожает. Оба находятся под наблюдением врачей.

Кем оказался подросток, который устроил резню в школе в Нижнем Новгороде


Как пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на одноклассников злоумышленника, нападавшим оказался 14-летний Максим. Он является классическим тихоней, с которым в классе никто не общался. Предварительно, ребята сказали ему на уроке что-то плохое. После чего Максим взял нож и совершил нападение.

Школьники, выбежав из класса, позвали охранника, но нападавшему удалось сбежать.

Где нападавший на школьников в Нижнем Новгороде находится сейчас


Как пишет Telegram-канал Baza, в настоящее время несовершеннолетний преступник задержан, он пытался спрятаться на опоре ЛЭП.

Перед задержанием школьник позвонил своим родственникам и признался в нападении на сверстников. Подросток заявил, что одноклассники «довели» его до этого поступка. Сейчас школьника везут на допрос.

Реакция правоохранительных органов на произошедшее в школе в Нижнем Новгороде


Произошедшее прокомментировали в прокуратуре Нижнего Новгорода.

«Организована проверку по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода травм вследствие конфликтной ситуации между ними», — говорится в заявлении ведомства.

Для установления всех обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов. Уточняется, что правоохранители проверят условия обучения детей. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции.

Читайте также:

Подросток напал с ножом на одноклассников во время урока в Нижнем Новгороде

Мать в ужасе сообщила о пропаже 17-летнего сына после «вписки». То, что с ним сделал незнакомый мужчина, привело в шок, подробности

Страшная смерть 16-летней школьницы в Международный женский день: как ночевка с парнем закончилась трагедией в Подмосковье
#врачи
#подросток
#нападение
#лэп
#пострадавшие
#нож
#школьники
#чп
#происшествия
#полиция
#нижний новгород
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подросток напал с ножом на одноклассников во время урока в Нижнем Новгороде
11 марта 2025, 14:46

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Нижнем Новгороде 14-летний подросток напал с ножом на одноклассников в школе № 117 прямо во время урока, два ребенка ранены. Об этом пишет Shot.
По данным издания, восьмиклассник достал из портфеля нож и ударил им одного одноклассника в живот, а второго — в шею, после чего быстро сбежал. Подростков экстренно госпитализировали. По данным местного департамента образования, угрозы для жизни пострадавших нет.

По словам одноклассников, нападавший — 14-летний Максим — является классическим тихоней, с которым в классе никто не общается. Предварительно, ребята сказали ему на уроке что-то плохое.

Полиция нашла сбежавшего Максима на опоре ЛЭП в ближайшей лесополосе. Отмечается, что парень успел позвонить родителям и сообщить о происшествии. Подростка задержали и везут на допрос.

Читайте также:

Мать в ужасе сообщила о пропаже 17-летнего сына после «вписки». То, что с ним сделал незнакомый мужчина, привело в шок, подробности

Ругала, что не моет посуду и плохо подметает: в Балашихе вынесли приговор 14-летней девочке, нанявшей киллеров для убийства мамы

В Краснодаре двое детей впали в кому после того, как съели чупа-чупс
#полиция
#лэп
#нож
#приговор
#мать
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
AFP: боевики взяли в заложники 450 человек в поезде в Пакистане
11 марта 2025, 14:36

Фото: istockphoto/leolintang

Боевики взяли в заложники 450 человек, находящихся в поезде в Пакистане. Об этом пишет издание Agence France-Presse.
«Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков», — прокомментировал журналистам чиновник Белуджистан Мухаммад Кашиф.
Перед этим сообщалось, что мужчина взял в заложники лесничих в Калужской области. Они прибыли на сигнал о незаконной вырубке. Уточнялось, что злоумышленника ранее уже судили. Трое заложников были им застрелены, а после мужчина совершил суицид. Прибывшая на место происшествия полиция освободила остальных заложников. Позже их осмотрели медики, не зафиксировав повреждений или угрозы жизни и здоровью.

Читайте также:

«Обожает, когда ему делают маникюр»: жизнь маньяка Александра Спесивцева в тюрьме и жажда вернуться к матери, приводившей ему жертв

Московский бизнесмен год встречался с эскортницей со стажем и не знал об этом

Просил интимные фото: Андрей Малахов раскрывает тайну гибели 18-летней Ксении Еловых в Подмосковье. Новый поворот в деле
#мир
#заложники
#террористы
#поезда
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Обожает, когда ему делают маникюр»: жизнь маньяка Александра Спесивцева в тюрьме и жажда вернуться к матери, приводившей ему жертв
11 марта 2025, 14:15

Александр Спесивцев (Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»)

Серийный убийца, который своей жестокостью затмил всеми известного Андрея Чикатило, убивавший, насиловавший и поедавший своих жертв, до сих пор жив, находится на принудительном лечении и надеется на освобождение. Его имя Александр Спесивцев. О том, как жил и убивал «новокузнецкий монстр», читайте в материале «Радио 1».


Детство маньяка


Александр Спесивцев появился на свет 1 марта 1970 года в городе Новокузнецке. Он был вторым ребенком в семье, родился недоношенным и очень хилым. Отец семейства Николай Спесивцев страдал алкоголизмом, часто изменял жене и устраивал скандалы. Мать печально известного маньяка Людмила развелась с отцом только когда сыну исполнилось 15 лет.

Будущий каннибал рос очень болезненным ребенком, страдал слабым зрением, до 9 лет у ребенка наблюдался ночной энурез, его часто беспокоили головные боли и головокружения, имели место носовые кровотечения. Людмила Спесивцева проявляла гиперопеку по отношению к сыну, всячески потакала его капризам и отказывалась принимать критику в части воспитания любимого сына.

Вседозволенность со стороны матери рано пробудила в Александре желание шкодничать. Саша постоянно задирал одноклассников, расписывал подъезды фашисткой символикой и поджигал кнопки лифтов.

Спесивцев окончил восемь классов, сменив за это время три школы. В каждой из них, пока сын учился, Людмила работала завхозом. Впоследствии Людмилу уволили за кражу с должности завхоза в школе, и она устроилась помощником адвоката в суд. В трудоустройстве матери помогла старшая дочь, которая на тот момент работала секретарем в суде.

С новой работы мама приносила уголовные дела с фотографиями жертв и по вечерам они с сыном с упоением знакомились с материалами убийств и рассматривали фотокарточки.

Первое уголовное дело


Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»

В 1985 году Александр Спесивцев окончил школу. Учится дальше молодой человек не захотел, и работать тоже не спешил, ссылаясь на слабое зрение. Саша промышлял воровством, на чем был пойман в первый раз в год окончания школы, а так же в 1987 и 1988 году, после чего был задержан и заключен в СИЗО. Еще тогда Спесивцеву грозила уголовная ответственность, однако в итоге он избежал ее из-за признания невменяемым.

В ходе судебного разбирательства по делу о краже Спесивцев неожиданно начал биться головой о прутья решётки, выкрикивая:

«Я не сяду в тюрьму! Не хочу! Не хочу!»

В связи с этим потребовалось проведение судебно-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого. По результатам экспертизы Александр был признан невменяемым, ему был поставлен диагноз «шизофрения». В качестве меры наказания ему было назначено принудительное лечение в психиатрической больнице Новокузнецка. Он находился там с октября 1988 года по март 1989 года, после чего совершил побег и вернулся к матери в квартиру.

Первая любовь


В 1991 году Александр встретил Евгению Гусельникову, которой тогда было 16 лет. Поначалу их отношения развивались хорошо: они проводили время вместе, Александр читал ей стихи, ухаживал. Мама поддержала отношения сына и освободила квартиру, съехав к дочери.

Но после первой же ссоры Спесивцев жестоко избил возлюбленную, после чего она решила разорвать отношения. Тогда Александр заманил будущую жертву к себе в квартиру и в течение месяца издевался над ней – истязал, избивал, не давал есть. Соседи обратились в правоохранительные органы, когда из-под двери квартиры начал распространяться трупный запах.

Следователи обнаружили труп Марии со следами многочисленных телесных повреждений. К предыдущему уголовному делу мужчины добавили обвинение по статье «преднамеренное убийство» и снова направили на психиатрическую экспертизу, которая выявила признаки реактивной депрессии.

Спесивцева снова отправили на лечение, а дело приостановили до его выздоровления. С апреля 1993 по апрель 1994 года мужчина проходил лечение в психиатрической больнице в городе Орле. После того как его признали здоровым, его вернули в следственный изолятор в Новокузнецке, а оттуда направили в местную психиатрическую клинику, после чего он был освобождён и вернулся домой. Из-за неслаженности работы правоохранительных органов и медицинских работников маньяк оказался безнаказанным и вернулся к своим злодеяниям с новой силой.

Доверчивая жена, сбежавшая дочь и сын-преступник: как сейчас живут родственники маньяка Андрея Чикатило
Доверчивая жена, сбежавшая дочь и сын-преступник: как сейчас живут родственники маньяка Андрея Чикатило

Серия жестоких убийств


Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»

Преступник всё ещё вёл одинокий образ жизни, а его мать и сестра время от времени навещали безработного родственника и приносили ему средства к существованию. В феврале 1996 года Спесивцев заманил в квартиру и жестоко убил Елену Трунову. Заглянувшей вечером матери он приказал избавиться от трупа, а проснувшись утром, тело было вынесено, а квартира убрана. Эта схема потом работала и с другими жертвами. Уже к лету маньяк приказывал матери приводить ему жертв, и она покорно исполняла прихоти сына.

Александр Спесивцев в своих злодеяниях отличился особой жестокостью. Перед убийством он длительное время издевался над жертвами, истязал и насиловал, получая особое удовольствие от моральных мук людей.


Убийства обнаружены случайно


Последние жертвы маньяка Евгения, Анастасия и Ольга (Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»)

О злодеяниях Спесивцева станет известно в ходе проверки помещений к отопительному сезону. Он откажется впустить в квартиру проверяющих, и те вызовут участкового, который взломает дверь. В квартире будут обнаружены останки расчлененных тел двух несовершеннолетних девушек и полуживая истерзанная Оля Гальцева.

Перед смертью девушка успеет рассказать о пережитом ей и ее подругами аде в квартире Спесивцевых. Из ее показаний следствие узнает о расчленении матерью трупов, кормлении собаки человеческим мясом, варке супа из жертв и выносе останков потерпевших в реку за домом. Она также расскажет, что видела в квартире двух женщин: мать и сестру Александра.

ФСИН РФ опровергла освобождение и пропажу «Домодедовского упыря»
ФСИН РФ опровергла освобождение и пропажу «Домодедовского упыря»

Суд над семьей Спесивцевых


В ходе обыска в жилище серийного преступника было обнаружено свыше сорока ювелирных изделий, восемьдесят два комплекта одежды, испачканных кровью, а также фотографии обнажённых детей.

В ходе следствия «новокузнецкий монстр» признаётся в убийстве 19 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Мать серийного убийцы Людмилу Спесивцеву признали виновной в соучастии в ужасных злодеяниях. За то, что она помогала в убийстве трёх девочек, её осудили на 13 лет в колонии общего режима. В 2008 году она освободилась раньше положенного срока и вернулась в Новокузнецк к своей дочери. Сестра Спесивцева избежала наказания, так как доказать её причастность не удалось.

На суде Александр изменил свои показания, и его признали виновным в убийстве только трёх девочек. В качестве наказания ему назначили 10 лет лишения свободы. Однако спустя год в институте имени Сербского Спесивцев прошёл повторную экспертизу, по результатам которой был признан невменяемым. В связи с этим его направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу города Волгограда.

Согласно некоторым данным, на счету Спесивцева может быть до 82 жертв. В 1998 году сотрудники правоохранительных органов смогли доказать его причастность ещё к 15 преступлениям.

Как сейчас живет маньяк


Александр Спесивцев (Фото: скриншот т/п «Криминальная Россия. Сибирский потрошитель»)

Александр Спесивцев всё ещё находится в психиатрической больнице Волгограда. Он получает пенсию по инвалидности, которую тратит на шоколадки, а остальное отправляет матери. Он пишет стихи и прозу и копит на музыкальный центр, ведь дома он любил слушать громкую музыку.

Сотрудники больницы характеризуют его как интеллигентного и сдержанного человека, любящего читать фантастику, особенно Рэя Брэдбери. В свободное время он гуляет, читает и делает поделки. Он патологически любит чистоту, обожает, когда его моют, стригут, бреют и делают маникюр. Этим занимается санитарка.

Он всё ещё надеется выйти на свободу и воссоединиться с семьей, что не может не волновать общественность. Однако в документации по уголовному делу содержится множество постановлений об увеличении срока содержания Александра, есть надежда на то, что Спесивцев останется изолированным до конца своих дней.

Читайте также:

Мать в ужасе сообщила о пропаже 17-летнего сына после «вписки». То, что с ним сделал незнакомый мужчина, привело в шок, подробности

Инвалид-колясочник зарезал соседа по пансионату в Новосибирской области

На Урале обиженный на жену мужчина 52 раза прижёг её металлической клюкой
#суд
#россия
#убийство
#труп
#лечение
#обвинение
#мать
#диагноз
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате