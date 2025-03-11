Мужчину с муляжом автомата задержали в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по Москве
В Москве сотрудники вневедомственной охраны столичного Главного управления Росгвардии задержали 35-летнего жителя Астраханской области, который угрожал подросткам предметом, похожим на автомат. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
«На 1-й Мясниковской улице на охраняемом объекте образования сработала тревожная сигнализация. Прибывшим на место росгвардейцам сотрудник охраны сообщил, что нетрезвый мужчина угрожал студентам предметом, похожим на автомат, а затем скрылся в подъезде дома напротив колледжа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место прибыли полицейские. Тогда росгвардейцы совместно с сотрудниками МВД оперативно обнаружили мужчину по описанным приметам. Его задержали вместе с игрушечным автоматом. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что ему показалось, что студенты оскорбили его. Тогда он решил напугать молодежь игрушечным автоматом.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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