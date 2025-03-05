Подмосковные росгвардейцы помогли потерявшему сознание подросток

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Подросток почувствовал себя плохо на улице и потерял сознание, первую помощь ему оказал проезжавший мимо патруль росгвардейцев, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который держал на руках молодого человека и звал на помощь. Росгвардейцы остановили машину рядом с местом происшествия и выяснили, что парень внезапно плохо себя почувствовал и потерял сознание», — говорится в сообщении.Правоохранители немедленно начали оказывать подростку первую помощь, вернули ему способность дышать и вызвали скорую. Передав подростка прибывшей бригаде медиков, сотрудники Росгвардии вернулись к несению службы.
Ранее сообщалось, что в Татарстане судят двух подростков, которые стянули с пьяного приятеля всю одежду, сфотографировали, а после стали требовать от него деньги, шантажируя «сливом» снимков и видео в интернет.
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