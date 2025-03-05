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Подмосковные росгвардейцы помогли потерявшему сознание подросток

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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Подросток почувствовал себя плохо на улице и потерял сознание, первую помощь ему оказал проезжавший мимо патруль росгвардейцев, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который держал на руках молодого человека и звал на помощь. Росгвардейцы остановили машину рядом с местом происшествия и выяснили, что парень внезапно плохо себя почувствовал и потерял сознание», — говорится в сообщении.
Правоохранители немедленно начали оказывать подростку первую помощь, вернули ему способность дышать и вызвали скорую. Передав подростка прибывшей бригаде медиков, сотрудники Росгвардии вернулись к несению службы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане судят двух подростков, которые стянули с пьяного приятеля всю одежду, сфотографировали, а после стали требовать от него деньги, шантажируя «сливом» снимков и видео в интернет.

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Баскетболисты «Химок» проведут две игры Суперлиги на домашней арене
05 марта 2025, 15:42

Фото: istockphoto.com/Yobro10

Две ближайшие игры Суперлиги команда БК «Химки» проведёт на домашней площадке — в баскетбольном центре «Химки», информацию об этом пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«На 7 марта назначен матч подмосковных баскетболистов с командой, занимающей соседнее место в турнирной таблице, — «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. А 10 марта состоится игра с командой «Динамо» из Грозного», — говорится в сообщении.
Оба матча начнутся в 19:00. Вход бесплатный.

Баскетбольный центр «Химки» расположен по адресу: город Химки, Совхозная улица, дом №23.

Минспорта Московской области активно ведёт официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте», а также свой Telegram-канал. Там размещается актуальная информация о спортивной жизни региона, включая анонсы мероприятий.

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Для больниц Подмосковья закупили 38 операционных столов
05 марта 2025, 15:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

38 новых операционных столов получат больницы Московской области в текущем году, на закупку этого оборудования было направлено около 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Новые операционные столы будут применяться для проведения хирургических вмешательств. Они многосекционные и позволяют зафиксировать пациента в наиболее оптимальном положении», — пояснил зампред правительства региона — глава областного Минздрава Максим Забелин.
Новые операционные столы направят в десять областных больниц, в том числе в Долгопрудненскую, Клинскую, Орехово-Зуевскую и другие.

Закупка современного медицинского оборудования в Подмосковье проводится в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#подмосковье
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Подмосковные голболисты одержали победу на международном турнире
05 марта 2025, 14:57

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала международный Кубка Хакима Ташкента по голболу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Групповой этап сборная Подмосковья завершила на первом месте. В полуфинале представители Московской области одержали победу над командой Сурхандарьинской области Узбекистана со счётом 15:7. А в финальной встрече с командой Ташкента подмосковные спортсмены победили со счётом 10:9, отправив хозяев соревнования на второе место», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль турнира выиграла команда «Атырау» из Казахстана.

Отмечается, что подмосковная сборная была единственной российской командой на соревнованиях, проходивших в Узбекистане, и выступала под российским флагом.

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#подмосковье
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Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества накануне праздника
05 марта 2025, 14:38

Фото: istockphoto / JuYochi

В преддверии 8 Марта в Подмосковье активизировались мошенники, предупреждает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Они используют две схемы обмана.
В первом случае жертве звонит «курьер», который сообщает о доставке цветов и просит назвать код из СМС для подтверждения получения.

По второму сценарию букет действительно привозят, но спустя некоторое время поступает звонок, якобы от службы доставки — злоумышленники под предлогом внутренней отчётности снова запрашивают код.

На самом деле эти данные позволяют мошенникам получить доступ к онлайн-банку или аккаунту на Госуслугах. Завладев ими, они могут списать деньги со счёта или оформить кредит на имя владельца.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно никому не передавать коды из сообщений и немедленно прекращать разговор при подозрительных звонках.

Дополнительную информацию о кибербезопасности можно найти в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.

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Готовность капремонта Москворецкой гимназии в Воскресенске составила 30%
05 марта 2025, 14:34

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания Москворецкой гимназии проводится на улице Ломоносова в Воскресенке, в настоящее время готовность объекта достигла почти 30%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании завершают демонтажные работы и проводят отделку, а также монтируют перегородки, устанавливают новые радиаторы отопления, а также монтируют кронштейны и леса для фасадных работ», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта в здании должны обновить фасад и кровлю, заменить инженерные системы и всю сантехнику, а также двери и окна. Провести внутреннюю отделку помещений, установить новую мебели и оборудование и благоустроить прилегающую территорию.

Все работы планируется завершить к 1 сентября.

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