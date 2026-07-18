«Стоял и молился»: В Чечне 12-летний гонщик разбил люксовую машину матери во дворе
В Чечне во дворе частного дома 12-летний подросток устроил импровизированные гонки на автомобиле матери Lincoln Corsair. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в тот момент, когда родители находились на работе, а старший сын остался присматривать за младшими сёстрами и племянниками. Желая развлечь детей и себя, мальчик решил устроить короткий заезд.
Однако сразу после того, как он сел за руль, машина врезалась в лестницу. Автомобиль стоимостью около семи миллионов рублей получил серьёзные повреждения. После столкновения подросток вышел из машины и несколько минут стоял неподвижно.
Сообщается, что ребёнок несколько раз прочитал молитву, осознавая серьёзность случившегося и предвкушая неизбежный разговор с отцом. Однако семья отнеслась к случившемуся с юмором и со смехом пересматривала записи домашнего «Форсажа», которые запечатлела камера во дворе их дома.
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