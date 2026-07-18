«Стоял и молился»: В Чечне 12-летний гонщик разбил люксовую машину матери во дворе

18 июля 2026, 19:02

В Чечне 12-летний мальчик разбил автомобиль матери стоимостью 7 млн рублей

Фото: Istock/Artistic Operations

В Чечне во дворе частного дома 12-летний подросток устроил импровизированные гонки на автомобиле матери Lincoln Corsair. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.