В Ереване застрелили человека

18 июля 2026, 23:16

Один человек погиб в результате стрельбы в Армении

Фото: istockphoto/ipopba

В субботу вечером на окраине Еревана неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погиб один человек, информирует армянский онлайн‑ресурс shamshyan.com.