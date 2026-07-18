В Ереване застрелили человека
В субботу вечером на окраине Еревана неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погиб один человек, информирует армянский онлайн‑ресурс shamshyan.com.
Согласно данным издания, около 21:00 (20:00 по московскому времени) в главное управление криминальной полиции поступила информация о стрельбе на улице Мурацана. Медики, прибывшие на место, зафиксировали смерть пострадавшего.
На месте ЧП правоохранители нашли стреляные гильзы, следы крови, а также автомобили со следами пулевых отверстий. Полиция сообщила, что в городе начались оперативно‑розыскные мероприятия.
Ранее в Подмосковье задержали пьяного человека. Мужчина бегал по подъезду с оружием в руках и угрожал соседям.
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