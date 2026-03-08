08 марта 2026, 15:14

AFP: Сотни человек эвакуировали из-за нашествия крокодилов в Австралии

Фото: istockphoto/DianaLynne

Полиция Северной территории Австралии в воскресенье предупредила о «нашествии крокодилов» из‑за мощного наводнения. По данным правоохранителей, из опасных районов эвакуировали более тысячи человек.





Как сообщает AFP, для вывоза жителей из отдалённых населённых пунктов задействовали вертолёты и самолёты. В выходные Северную территорию накрыли проливные дожди, а город Кэтрин пережил крупнейшее наводнение с 1998 года.





«Ситуация не может быть хуже, чем сейчас», — заявил журналистам командир полиции Шон Гилл.