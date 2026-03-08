Сотни человек эвакуировали из-за нашествия крокодилов
Полиция Северной территории Австралии в воскресенье предупредила о «нашествии крокодилов» из‑за мощного наводнения. По данным правоохранителей, из опасных районов эвакуировали более тысячи человек.
Как сообщает AFP, для вывоза жителей из отдалённых населённых пунктов задействовали вертолёты и самолёты. В выходные Северную территорию накрыли проливные дожди, а город Кэтрин пережил крупнейшее наводнение с 1998 года.
«Ситуация не может быть хуже, чем сейчас», — заявил журналистам командир полиции Шон Гилл.
Он уточнил, что как минимум 90 домов остаются без электричества, и призвал людей к осторожности, подчеркнув, что крокодилы сейчас буквально «повсюду». Северная территория — один из самых малонаселённых регионов Австралии, который нередко сталкивается с экстремальной погодой. Учёные не раз предупреждали, что изменение климата повышает вероятность таких стихийных бедствий, как лесные пожары, наводнения и циклоны.