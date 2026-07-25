Производственный ангар вспыхнул на юго-востоке Москвы

25 июля 2026, 01:18

Фото: iStock/Distortion Media

На юго-востоке Москвы загорелся производственный ангар. Площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров, сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на МЧС.





Пожар вспыхнул в здании по адресу Автомобильный проезд, дом 10, строение 14. В помещении также расположены автосервисы и магазин с лакокрасочными материалами. Ближе к часу ночи огонь распространился на 1000 квадратов.



Очевидцы рассказывают в соцсетях о сильном запахе гари в районе возгорания. На месте работают около 20 пожарных и пять единиц спецтехники. Информации о пострадавших пока нет. Причины случившегося выясняются.



Ранее «Радио 1» передавало, что российский альпинист застрял на горе Чогори в Китае. Она известна как «дикая» из-за невероятной сложности восхождения и суровых погодных условий, которые считаются более экстремальными, чем на Эвересте.