«Не попутала ли ты?»: Катя Гордон резко ответила Иде Галич и обвинила её во лжи

24 июля 2026, 22:43

Катя Гордон не могла комментировать шоу из-за экспедиции на Северный полюс

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Конфликт между Катей Гордон и Идой Галич продолжает набирать обороты. После критики со стороны блогерши Гордон опубликовала эмоциональное обращение, в котором обвинила Галич во лжи, лицемерии и попытках самоутвердиться за счёт других.





По словам Гордон, Ида заявила, что она якобы высмеивала её внешность и давала комментарии о шоу, однако сделать этого физически не могла. Юрист объяснила, что с 12 июля находилась в экспедиции на Северном полюсе и практически не имела доступа к интернету.





«Нехитрая математика показывает, что я не имела возможности посмотреть ни одной серии и уж тем более раздать какие-то интервью про тебя. Ты прекрасно знала, где я, и именно поэтому позволила себе высказаться, понимая, что я не смогу ответить оперативно», — написала Гордон.

«Ты постоянно цепляешь меня и на шоу, и в реальности по одной простой причине — пытаешься возвысить себя не за счёт реальных дел, а за счёт спекулятивного обесценивания меня... Пусть резкий, пусть жёсткий и честный человек победит такого лживого и лицемерного персонажа, как ты, Галич», — заявила она.