Мужчину унесло течением реки в Дагестане
В Табасаранском районе Дагестана произошел несчастный случай: 58‑летний мужчина упал в реку Рубас и не смог выбраться из воды. Об этом сообщила пресс‑служба главного управления МЧС России по республике.
Инцидент случился неподалеку от села Гуми. По предварительной информации, трое местных жителей отдыхали у реки, и один из них решил искупаться. Однако, когда мужчина зашел в воду, он поскользнулся и оказался в потоке — очевидцы не смогли ему помочь, и течение унесло пострадавшего.
На место происшествия оперативно направили спасателей. В поисковой операции задействовали четырех специалистов и две единицы техники. Сотрудники МЧС продолжают работу в районе места происшествия, обстоятельства случившегося уточняются.
